Мир

В России туристы погибли, катаясь на бензовозе: фото и детали ЧП

В России водитель бензовоза не справился с управлением и попал в ДТП, в котором погибли и пострадали туристы, которых бензовозчик подвозил. Напомним, в Киеве бензовоз наехал на пешехода, последний погиб.

Как сообщают российские СМИ, ЧП произошло под Екатеринбургом 7 июля в 00:15 по местному времени на 44 километре трассы Карпинск-Кытлым.

По предварительным данным, 51-летний водитель бензовоза ехал на дозаправку техники по добыче породы в поселке Кытлым. По пути его остановила группа туристов и попросила подвезти. Он согласился и позволил примерно 7 туристам забраться на цистерну.

На одном из участков дороги водитель не справился с управлением и съехал в кювет. От удара топливо разлилось, произошло возгорание с последующим взрывом. В результате погибли 3 человека. Сам водитель и еще как минимум пять человек получили травмы и ожоги различной степени тяжести и были срочно госпитализированы.

Как сообщали «ФАКТЫ», в пятницу, 5 июля, на трассе Одесса — Киев произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие. Водитель автоцистерны-бензовоза не справился с управлением и на полной скорости врезался в припаркованный на обочине грузовик. Водитель бензовоза погиб.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter