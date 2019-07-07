- 13:23 В Украине похолодает: синоптик дала прогноз погоды на начало новой недели
- 13:00 В России туристы погибли, катаясь на бензовозе: фото и детали ЧП
- 12:59 «Гром» в Одессе: неизвестный взял в заложницы женщину
- 12:59 Боец UFC ударом с колена «вырубил» соперника за пять секунд
- 12:44 Питание "золотое": туристы рассказали правду об отдыхе в Кирилловке
- 12:41 Первая в истории: Украина получила партию нефти из США
- 12:13 Зеленский в Одессе наградил военных моряков и анонсировал назначение нового главы ОГА
- 11:29 Скандальная Лолита засветилась в оккупированном Донецке
- 11:10 Использовал весь магазин: в Киеве застолье закончилось скандалом со стрельбой
- 11:01 Не тратьте время: Порошенко обратился к Зеленскому накануне саммита ЕС в Киеве
- 10:48 Украина может восстановить водоснабжение северной части Крыма: названо условие
- 10:08 Под Киевом обворовали дом известного адвоката
В России туристы погибли, катаясь на бензовозе: фото и детали ЧП
В России водитель бензовоза не справился с управлением и попал в ДТП, в котором погибли и пострадали туристы, которых бензовозчик подвозил. Напомним, в Киеве бензовоз наехал на пешехода, последний погиб.
Как сообщают российские СМИ, ЧП произошло под Екатеринбургом 7 июля в 00:15 по местному времени на 44 километре трассы Карпинск-Кытлым.
По предварительным данным, 51-летний водитель бензовоза ехал на дозаправку техники по добыче породы в поселке Кытлым. По пути его остановила группа туристов и попросила подвезти. Он согласился и позволил примерно 7 туристам забраться на цистерну.
На одном из участков дороги водитель не справился с управлением и съехал в кювет. От удара топливо разлилось, произошло возгорание с последующим взрывом. В результате погибли 3 человека. Сам водитель и еще как минимум пять человек получили травмы и ожоги различной степени тяжести и были срочно госпитализированы.
Как сообщали «ФАКТЫ», в пятницу, 5 июля, на трассе Одесса — Киев произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие. Водитель автоцистерны-бензовоза не справился с управлением и на полной скорости врезался в припаркованный на обочине грузовик. Водитель бензовоза погиб.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»