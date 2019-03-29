В Киеве бензовоз задавил мужчину: фото с места происшествия

Происшествия

Вечером в пятницу, 29 марта, на столичной улице Кольцова (недалеко от продовольственного рынка «Днепр») произошел смертельный наезд. Жертвой бензовозастал пешеход.

По предварительным данным, мужчина примерно сорока лет в камуфляже загрузил ручную тележку с продуктами и направился в cторону рынка по проезжей части. До регулируемого пешеходного перехода пешеход не пошел, а решил сократить дорогу. В это время стоявший до сих пор на светофоре транспорт начал движение, и пешеход оказался перед высокой кабиной грузовика.

Водитель DAF его не увидел и тронулся с места.

Уцелели только коробки с тортами…

Начато расследование.

Напомним, на Житомирской трассе под Киевом 28 марта произошло ДТП с переворотом, в котором были разбиты сразу шесть автомобилей.

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