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В Киеве бензовоз задавил мужчину: фото с места происшествия
Вечером в пятницу, 29 марта, на столичной улице Кольцова (недалеко от продовольственного рынка «Днепр») произошел смертельный наезд. Жертвой бензовозастал пешеход.
По предварительным данным, мужчина примерно сорока лет в камуфляже загрузил ручную тележку с продуктами и направился в cторону рынка по проезжей части. До регулируемого пешеходного перехода пешеход не пошел, а решил сократить дорогу. В это время стоявший до сих пор на светофоре транспорт начал движение, и пешеход оказался перед высокой кабиной грузовика.
Водитель DAF его не увидел и тронулся с места.
Уцелели только коробки с тортами…
Начато расследование.
Напомним, на Житомирской трассе под Киевом 28 марта произошло ДТП с переворотом, в котором были разбиты сразу шесть автомобилей.
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