Происшествия

Под Одессой бензовоз врезался в грузовик: водитель автоцистерны погиб (фото)

На рассвете в пятницу, 5 июля, на трассе Одесса — Киев произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие. Водитель автоцистерны-бензовоза не справился с управлением и на полной скорости врезался в припаркованный на обочине грузовик. Водитель бензовоза погиб. Ранее в Киеве при столкновении автомобилей «Жигули» и ŠKODA погиб мужчина.

Как сообщили «ФАКТАМ» в полиции, это случилось вблизи районного центра Николаевка (Одесская область).

«От сильного удара припаркованный грузовик вывернуло, и он перекрыл часть трассы, а кабину бензовоза буквально раздавило», — сказали в полиции.

К сожалению, не обошлось без жертв — погиб водитель бензовоза.

«По предварительным данным, 50-летний водитель грузовика, остановившись по техническим причинам, выезжал с боковой линии на автодорогу. В это время в него сзади врезался автомобиль „МАН“ под управлением 21-летнего мужчины. В результате происшествия молодой водитель погиб на месте», — уточнили в полиции.

По версии правоохранителей, погибший уснул за рулем.

Решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Накануне в курортном районе Одессы — Аркадии — произошло еще одно автомобильное происшествие: автоцистерна провалилась задними колесами под асфальт и заблокировала въезд отдыхающим.

Местные жители говорят, что асфальт в этом месте начал «проседать» еще неделю назад, однако коммунальные службы «не придали этому значения». Слава Богу, обошлось без потерпевших.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что под Николаевом маршрутка столкнулась с грузовиком.

Фото grad.ua

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