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Под Одессой бензовоз врезался в грузовик: водитель автоцистерны погиб (фото)
На рассвете в пятницу, 5 июля, на трассе Одесса — Киев произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие. Водитель автоцистерны-бензовоза не справился с управлением и на полной скорости врезался в припаркованный на обочине грузовик. Водитель бензовоза погиб. Ранее в Киеве при столкновении автомобилей «Жигули» и ŠKODA погиб мужчина.
Как сообщили «ФАКТАМ» в полиции, это случилось вблизи районного центра Николаевка (Одесская область).
«От сильного удара припаркованный грузовик вывернуло, и он перекрыл часть трассы, а кабину бензовоза буквально раздавило», — сказали в полиции.
К сожалению, не обошлось без жертв — погиб водитель бензовоза.
«По предварительным данным, 50-летний водитель грузовика, остановившись по техническим причинам, выезжал с боковой линии на автодорогу. В это время в него сзади врезался автомобиль „МАН“ под управлением 21-летнего мужчины. В результате происшествия молодой водитель погиб на месте», — уточнили в полиции.
По версии правоохранителей, погибший уснул за рулем.
Решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.
Накануне в курортном районе Одессы — Аркадии — произошло еще одно автомобильное происшествие: автоцистерна провалилась задними колесами под асфальт и заблокировала въезд отдыхающим.
Местные жители говорят, что асфальт в этом месте начал «проседать» еще неделю назад, однако коммунальные службы «не придали этому значения». Слава Богу, обошлось без потерпевших.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что под Николаевом маршрутка столкнулась с грузовиком.
Фото grad.ua
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