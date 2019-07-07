Опять «камни с неба»: AliExpress окончательно определился, чей Крым

Украина

После аннексии Крыма китайский интернет-магазин AliExpress перестал поставлять заказы жителям оккупированного полуострова. Об этом «ФАКТАМ» рассказал житель Крыма.

Мужчина отмечает, что он зарегистрировался на веб-сайте AliExpress в 2014 году, но приобрести ничего не мог. Приходилось заказывать через одного своего знакомого, у которого «регистрация ещё украинская, до аннексии Крыма».

В очередной раз крымчанин намеревался купить через сайт Ali Express стандартный фирменный аккумулятор к видеокамере Canon по той же схеме, позвонив своему знакомому с «украинской регистрацией» на AliExpress. Но, как выяснилось, теперь уже китайский интернет-магазин прекратил всякие поставки на оккупированный полуостров, наверное, опасаясь санкций.

Знакомому не помогла даже «украинская регистрация».

«Он сам в полной за*нице. Он работает по ремонту и сборке компьютеров и установке программного обеспечения. Естественно, заказать в Китае напрямую, дешевле, чем тот же Китай взять в Феодосии. Говорит, что ему посоветовали указывать Краснодар, для того, чтобы заказ с AliExpress доходил, но… китайцы же не дураки и расчехлились наконец с Крымом, и наверное по регистрации http, или ещё как-то, определяют откуда заказ», — пишет неудачливый покупатель.

«Русский мир все крепче и крепче приходит в Крым. Крым все сильнее и сильнее прирастает к родной «говени», — добавляет житель полуострова.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что многие сторонники России, живующие в Крыму, разочаровались и с ностальгией вспоминают жизнь при Украине. Россияне также уже не рады присоединению Крыма. Гордость за присоединение полуострова, по данным соцопросов, испытывают менее половины россиян.

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