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В сеть попало видео освобождения заложниц в Одессе
Народный депутат Украины Антон Геращенко опубликовал в сети видео спецоперации по освобождению двух работниц одесского финансового учреждения, которых взял в заложники неизвестный.
Как писали «ФАКТЫ», события развивались в Суворовском районе Одессы, на улице Черноморского казачества. Сюда правоохранители стянули значительные силы, руководили которыми первые лица регионального главка полиции. С самого начала задействовали 9 экипажей патрульных следственно-оперативные группы, спецназ, включая «Корд». Здесь же постоянно дежурили четыре кареты скорой помощи.
Как рассказал начальник регионального полицейского главка Олег Бех, накануне на спецлинию «102» поступило сообщение от представителей частной охранной фирмы, сообщивших, что сработала «тревожная кнопка».
«По прибытии на место события, выяснили, что неизвестный мужчина проник в помещение кредитной организации „Быстрые деньги“ и заперся там, взяв в заложницы двух сотрудниц. Он приставил нож к горлу одной из них и заявил, что убьет ее и напарницу, если ему не выдадут миллион долларов наличными, а также не предоставят вертолет, который транспортирует его в ту точку, куда он укажет», — рассказал генерал третьего ранга Бех.
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Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...