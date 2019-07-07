Пришлось брать штурмом: в Одессе освободили захваченных заложниц

Происшествия

Одесским правоохранителям удалось освободить сотрудниц финучреждения, которых захватил в заложницы неизвестный. События развивались в Суворовском районе города, на улице Черноморского казачества. Сюда правоохранители стянули значительные силы, руководили которыми первые лица регионального главка полиции. С самого начала задействовали 9 экипажей патрульных следственно-оперативные группы, спецназ, включая «Корд». Здесь же постоянно дежурили четыре кареты скорой помощи.

Район оцепили, движение трамваев заблокировали, образовалась пробка. Людей не пропускали — ни к домам по Черноморского казачества, ни к машинам.

Как рассказал начальник регионального полицейского главка Олег Бех, накануне на спецлинию «102» поступило сообщение от представителей частной охранной фирмы, сообщивших, что сработала «тревожная кнопка».

«По прибытии на место события, выяснили, что неизвестный мужчина проник в помещение кредитной организации „Быстрые деньги“ и заперся там, взяв в заложницы двух сотрудниц. Он приставил нож к горлу одной из них и заявил, что убьет ее и напарницу, если ему не выдадут миллион долларов наличными, а также не предоставят вертолет, который транспортирует его в ту точку, куда он укажет», — рассказал генерал третьего ранга Бех.

Трехчасовые переговоры со злоумышленником не дали результата. Тогда спецназовцы подорвали окно и двери кредитного заведения и, штурмуя здание, ворвались внутрь.

Они освободили двух заложниц, которых сразу же каретой скорой помощи доставили в медицинское учреждение. Также задержали злоумышленника, им оказался уроженец Одесской области, 1994 года рождения.

Событие правоохранители квалифицировали по двум статьям УК Украины — захват заложников (ч. 2 ст. 147) и разбой (ч.7 ст. 187).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в России 17-летний школьник с пистолетом взял в заложники весь класс и учительницу. А в Германии на главном вокзале Кельна преступник взял пассажиров в заложники и удерживал их в аптеке.

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