Стало известно о важной договоренности Волкера и Суркова о Донбассе

Политика

Новая встреча лидеров стран в «нормандском формате» может состояться в течение июля-августа. Об этом заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер по итогам встречи с помощником президента РФ Владиславом Сурковым.

Волкер отметил, что только после проведения в Украине выборов в Верховную Раду, будет ясно сможет ли президент Владимир Зеленский сформировать большинство в парламенте, необходимое, чтобы поддержать план воплощения Минских договоренностей, передает «Голос Америки».

«Я связывался с российским партнером на переговорах Сурковым, просто чтобы узнать, считает ли он это время подходящим для встречи. Мы еще не знаем, состоится встреча или нет. Если да, это будет чуть позже летом, возможно», — подчеркнул спецпредставитель.

При этом дипломат добавил, что Россия не идет на переговоры, утверждая, что Украина несет за все ответственность и должна вести переговоры с террористами «Л/ДНР».

«К сожалению, мы не слышали значительных новостей от России… Поэтому сейчас, со стороны России это не выглядит многообещающим. Однако, сам факт проведения встречи является, возможно, полезным», — добавил он.

Волкер напомнил, что США не являются частью «нормандского формата», и «именно поэтому мы проводим активные консультации с Украиной, а также с Францией и Германией».

«Например, предложенная децентрализация в рамках Конституции, вопрос специального статуса и амнистии, и возможность провести местные выборы, когда позволит ситуация в плане безопасности», — подытожил он.

Как писали «ФАКТЫ», на днях президент Украины Владимир Зеленский встретился с Куртом Волкером во время визита в Канаду. Он поблагодарил Волкера за все, что лично он и администрация президента США Дональда Трампа делают для помощи Украине. Также украинский президент подчеркнул, что Украина полностью поддерживает политико-дипломатический путь достижения мира на Донбассе.

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