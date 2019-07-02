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Политика

В Украине отозвали приглашение наблюдателей ПАСЕ на выборы

18:43 2 июля 2019 57
ПАСЕ
Инф. «ФАКТОВ»

Приглашение в адрес ПАСЕ направить наблюдателей на парламентские выборы в Украине отменил спикер Верховной Рады. Об этом сообщил глава украинской делегации в ассамблее Совета Европы народный депутат Владимир Арьев.

Напомним, после того, как евродепутаты приняли решение вернуть делегатов России в Парламентскую ассамблею Совета Европы, украинская делегация в знак протеста приостановила свою работу в Страсбурге.

«Украинские парламентарии могут возобновить работу только после выполнения Россией главных пунктов резолюций ПАСЕ — безусловного освобождения захваченных моряков и политзаключенных, обеспечения прав крымских татар в аннексированном Крыму», — сообщили в комитете Верховной Рады по иностранным делам, поддержавшем решение украинских парламентарием бойкотировать заседания ассамблеи.

Помимо этого парламентский комитет по иностранным делам рекомендовал спикеру Верховной Рады отозвать приглашение ПАСЕ участвовать в наблюдении за выборами в Украине. Как следует из сообщения Владимира Арьева в Facebook, Андрей Парубий аннулировал соответствующее приглашение 2 июля 2019 года.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», допуск российской делегации к работе в ПАСЕ без выполнения Кремлем требований Совета Европы о деоккупации Крыма и освобождения украинских политзаключенных, а также военнопленных украинских моряков в Киеве назвали опасным прецедентом. Он может запустить цепную реакцию отмены санкций, которые применили против России западные партнеры Украины.

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