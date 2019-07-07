Жителей Львовщины атакуют змеи: женщина и ребенок оказались в реанимации

Происшествия

Во Львовской области от укусов змей пострадали 69-летняя женщина и 9-летний ребенок. Об этом сообщает ГУ ГСЧС Львовщины.

Так, 6 июля в 18:05 к спасателям поступило сообщение о том, что в реанимационное отделение Сколевской центральной районной больницы с диагнозом — укус змеи левого голеностопного сустава в состоянии средней тяжести поступила женщина, 1950 года рождения. Потерпевшая является жительницей села Либохора, Сколевского района.

В тот же день в 23:20 в реанимационное отделение той же Сколевской центральной районной больницы с диагнозом — укус змеи левой руки в состоянии средней тяжести поступил ребенок 2010 года рождения. Ребенок оказался жителем села Климец, Сколевского района.

Как писали «ФАКТЫ», 19 июня на Львовщине произошли сразу два случая нападения змей на людей. В селе Маткив Турковского района в 18:13 змея укусила шестилетнюю девочку — местную жительницу. Ребенок госпитализирован в Турковскую центральную районную больницу. В том же районе в 21:49 змея укусила 37-летнего жителя села Нижние Высоцкое. Мужчину также госпитализировали.

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