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Chevrolet лишился крыши и перевернулся: в Киеве произошло смертельное ДТП (фото)
В Киеве 7 июля вечером недалеко от станции метро «Нивки» на проспекте Победы произошло смертельное ДТП. Chevrolet. На скорости, потеряв управление, врезался в отбойник, вскрыл крышу и, оставшись без нее, улетел дальше по ходу движения.
Остановился на боку. Предварительно известно, что эта машина двигалась в сторону Житомира, задела KIA и умчала вперед. Водитель KIA, двигавшийся в попутном направлении утверждает, что не маневрировал, ехал прямо. Когда услышал удар в свою машину, не понял в чем дело. Увидел в зеркале заднего вида кувыркавшееся авто, остановился. Водителя Chevrolet увезли медики в критическом состоянии. По дороге в больницу он скончался.
Это происшествие создало большие проблемы на несколько часов для водителей, двигавшихся по проспекту на в сторону Святошина. Начато расследование.
Как писали «ФАКТЫ», 2 июля на перекрестке улицы Газопроводной и новой Кольцевой, которая ведет от Пуща-Водицы в сторону площади Шевченко в Киеве, произошло трагическое ДТП. В ходе инцидента погиб прохожий, который шел по обочине.
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