Происшествия

Трагедия в Киеве: при столкновении автомобилей «Жигули» и ŠKODA погиб мужчина

Вечером во вторник, 2 июля, на перекрестке улицы Газопроводной и новой Кольцевой, которая ведет от Пуща — Водицы в сторону площади Шевченко в Киеве, произошло трагическое происшествие.

Как удалось выяснить на месте ЧП, водитель стареньких «Жигулей», двигаясь от Минского шоссе на перекрестке должен был повернуть налево, на Газопроводную.

Он начал маневр, но не пропустил автомобиль ŠKODA, который двигался со стороны Гостомельского шоссе.

После удара ŠKODA, потеряв управление продолжила движение в сторону Минского массива, но очутилась в кювете и опрокинулась.

Как на беду, по дорожке в это время шел пешеход, который был смертельно травмирован автомобилем.

Водитель ŠKODA госпитализирован. В свою очередь, водитель «Жигулей» так и не смог ответить, почему не пропустил машину и совершил столкновение.

Правоохранители рассказали, что погибший работал в ресторане и возвращался домой.

Это был его первый рабочий день. Увы, он к сожалению оказался последним…

Начато расследование.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло во вторник, 2 июля, на трассе Львов — Луцк. В Каменка-Бугском районе 45-летний водитель автомобиля Volkswagen Golf не справился с управлением и съехал в кювет.

Фото Василия ТАЛЬСКОГО

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