Политика

В «Европейской Солидарности» сделали резкое заявление о "телемосте" с Россией

Анонсированный на 12 июля «телемост» с участием запрещенного в Украине пропагандистского телеканала Россия-24 и одного из украинских каналов, который входит в медиа-группу Виктора Медведчука, — это серьезный вызов всей информационной безопасности Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы партии «Европейская Солидарность».

«Европейская солидарность» считает, что данный проект — это безусловная легализация пропагандистского российского контента через украинские масс-медиа, которую мы трактуем как действия, которые создают реальные угрозы национальным интересам, суверенитета и территориальной целостности Украины", — сказано в сообщении на странице политсилы в Facebook.

«Европейская Солидарность» напоминает, что согласно указу Президента Украины Петра Порошенко № 549/2015 от 2 сентября 2015 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» телеканал Россия-24 входит в структуру Федерального государственного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» и который финансируется из бюджета страны-агрессора, находится под санкциями. То есть, в отношении канала действует норма об «ограничении или прекращении предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования», — отметили в политсиле.

Также в «Европейской Солидарности» напомнили организаторам телемоста о том, «что умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства подпадают под уголовное расследование».

«Мы считаем, что проведение так называемого «телемоста» — это исключительная провокация со стороны Кремля. Это еще один механизм влияния на украинский во время избирательной кампании. Цель Москвы проста — через вроде бы разговоры «о мире» завести в Верховную Раду Украины как можно большее количество пророссийских депутатов, чтобы политически закрепить реванш в стенах Верховной Рады.

Мы призываем Службу безопасности Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Национальный Совет по вопросам телевидения и радиовещания дать мгновенную реакцию по так называемому «телемоста», анонсированного пропагандистским каналом Владимира Путина.

Мы предупреждаем, что в случае отсутствия реакции, оставляем за собой право на протест против бездействия указанных органов.

Телемосты с Россией возможны только тогда, когда последний сапог российского военного покинет территорию Украины!", — заявили в «Европейской солидарности».

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