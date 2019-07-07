Украина

Принадлежащий Тарасу Козаку, ближайшему соратнику главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За життя» Виктора Медведчука телеканал NewsOne намерен провести 12 июля совместный марафон «Надо поговорить» с пропагандистским государственным телеканалом «Россия».

Анонс мероприятия начал распространять в своей программе яростный антиукраинский пропагандист Дмитрий Киселев.

Как известно, Киселев — солдат информационной войны с Украиной, которая привела к тысячам жертв. Именно с ним и его командой намерен «поговорить» телеканал NewsOne.

Сообщение вызвало шквал критики в социальных сетях.

«Анонсированный Киселевым на 12 июля телемост Киев — москва (из студий россия 24 и newsone) — это серьезная угроза национальной безопасности Украины. Участие в этом шабаше украинских (?) журналистов расцениваю как пособничество оккупантам. Хочется верить, что у СБУ, Нацрады, президента и т. д. есть яйца для решительных действий», — пишет Анна Мочанова, заместитель шеф-редактора ресурса «Обозреватель».

С ней солидарны и другие пользователи, сравнивающие подобный телемост с общением между агрессором и жертвой агрессии в 1941 году.

В свою очередь, куратор TEDxKyiv Владислава Грезева анонсировал акцию протеста под зданием телеканала NewsOne по улице Полевой.

«12-го числа, говорят, будет телемост между пропагандистами из россии и пропагандистами с NEWSONE TV. Говорят разговор будет между обычными людьми. Лично я собираюсь идти. Адрес — ул. Полевая, 21. Возможно, даже заранее приду. И друзей собираюсь взять. Такой помпезный телемост, как его анонсировал пропагандист Киселев, на чьих руках кровь невинных, должен быть ярким. Поэтому чувствую свою ответственность за яркость таких проектов. Кто хочет — присоединяйтесь», — написал он.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», лидер «Самопомочі» Андрей Садовый призвал государственные структуры реагировать на попытки пророссийского реванша. В частности, мэр Львова таковыми назвал установление Виктором Медведчуком контроля над рядом украинских телеканалов. По его словам, на такие вещи власть должна обращать внимание и реагировать. Садовый назвал варианты решения проблемы: или принимать соответствующие законы о национализации каналов, или проверка Нацсоветом по вопросам телевидения и радиовещания лицензий.

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