Популярный 20-летний голливудский актер умер во сне

Шоу-бизнес

В субботу, 6 июля, в Лос-Анджелесе скоропостижно скончался популярный американский актер и танцор Камерон Бойс. Ему было всего 20 лет. В заявлении семьи Камерона говорится, что он умер во сне. Причиной смерти стал «приступ болезни, от которой он проходил курс лечения».

Чем конкретно был болен Бойс, пока не известно. Интернет-сайт TMZ, специализирующийся на освещении жизни знаменитостей, сообщил, что к Камерону приехала бригада скорой помощи, однако медики не смогли помочь актеру. Все произошло очень быстро.

Камерон Бойс родился 28 мая 1999 года в Лос-Анджелесе. С детства увлекся танцами. Его любимым стилем был брейк. Со своими четырьмя друзьями Бойс организовал танцевальную группу X Mob. На нее обратили внимание. Талантливого мальчишку заметили кинопродюсеры. Первую роль Камерон получил в мистическом триллере «Зеркала» в 2008 году. Затем его сняли в боевике «На крючке». Адам Сэндлер пригласил Бойса сыграть в комедии «Одноклассники» одного из детей своего героя. Получил Камерон роль и в «Одноклассниках 2».

Камерон Бойс и Адам Сэндлер в фильме "Одноклассники 2"

Но по-настоящему звездным для него стал телепроект «Наследники», который показывает телеканал Disney. Снято уже три сезона. На этом же канале Бойс играл главную роль в сериале «Джесси» (2011−2015). Его последней актерской работой для Disney стала роль в сериале «Миссис Флетчер», премьера которого ожидается в нынешнем году.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смерти популярного голливудского актера Билли Драго. Он скончался в возрасте 73 лет.

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