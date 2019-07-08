Сборная Бразилии на знаменитой «Маракане» завоевала Кубок Америки (фото, видео)

Спорт

Сборная Бразилии стала победителем Кубка Америки по футболу. В решающем матче на знаменитой арене «Маракана» в Рио-де-Жанейро подопечные Тите обыграли команду Перу — 3:1 (Эвертон, 15, Жезус, 45+3, Ришарлисон, 90, с пенальти — Герреро, 44, с пенальти). Кстати, соперники уже встречались друг с другом на групповом этапе, когда «кудесники мяча» без проблем уложили перуанцев, цвета которых защищал принадлежащий киевскому «Динамо» Карлос Самбрано, на лопатки — 5:0.

Отметим, что финал хозяева состязаний заканчивали в меньшинстве. На 70-й минуте из-за второй в поединке желтой карточки с поля был удален форвард «Манчестер Сити» Габриэл Жесус (на фото в заголовке), успевший забить и отдать голевую передачу. По пути в раздевалку одноклубник Зинченко не только расплакался, но и свалил будку VAR.

Домашний успех (за весь турнир Бразилия пропустила всего один мяч, да и тот с пенальти) стал для пятикратных чемпионов мира девятым в истории. У Уругвая — 15 титулов, у Аргентины — 14. Последний раз бразильцы побеждали в Кубке Америки в 2007 году, когда разгромили в финале Аргентину — 3:0.

«Поздравляю, парни, горжусь. Вы заслужили», — написал в Instagram форвард сборной Бразилии Неймар, пропустивший турнир из-за травмы.

Все индивидуальные призы достались бразильцам: Эвертон — лучший бомбардир, Алиссон — лучший вратарь, Дани Алвес — лучший футболист Кубка Америки

Кстати, 36-летний защитник сборной Бразилии Дани Алвес стал первым игроком в истории, которому удалось за карьеру завоевать 40 трофеев. Из них 36 титулов бывший футболист «Севильи», «Барселоны», «Ювентуса» и «ПСЖ» выиграл с клубами, а еще четыре — с национальной командой.

Добавим, что в матче за третье место Кубка Америки сборная Аргентины обыграла команду Чили — 2:1 (Агуэро, 12, Дибала, 22 — Видаль, 59, с пенальти). При этом у аргентинцев на 37-й минуте удалили с поля Лионеля Месси, а у чилийцев — Гари Меделя.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Бразилия в полуфинале Кубка Америки одолела команду Месси.

Фото Getty Images, Instagram



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