Происшествия

Кровавое ДТП в Одессе: водитель на BMW, скрываясь от полиции, сбил пешеходов и влетел в магазин (фото)

В ночь на понедельник, 8 июня, в Одессе произошло кровавое ДТП. На пересечении Адмиральского проспекта и улицы Судостроительной уходящий от преследования патрульных BMW вылетел на тротуар. «Зацепив» нескольких пешеходов, иномарка проследовала далее и «поцеловалась» с деревом. На этом злоключения не закончились — авто въехало в магазин.

По предварительным данным, двух человек в тяжелом состоянии госпитализировали, а водитель погиб.

На месте работают следователи.

Напомним, несколько дней назад в центре Одессы, на пересечении улицы Канатной и проспекта Гагарина, авто влетело в трамвайную остановку. В результате ДТП пострадало несколько человек.

«ФАКТЫ» также сообщали о смертельном ДТП в Киеве, которое произошло вечером 7 июля на проспекте Победы. Chevrolet на скорости, потеряв управление, врезался в отбойник.

А несколькими днями ранее в столице на перекрестке улицы Газопроводной и новой Кольцевой, которая ведет от Пуща-Водицы в сторону площади Шевченко, произошло трагическое ДТП. В ходе инцидента погиб прохожий, который шел по обочине.



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