- 11:37 Парубий срочно собирает Раду: что происходит
- 11:22 «Си Бриз-2019»: стало известно, зачем в Одессу прибыла командующая Шестым флотом США
- 11:16 Украинская футболистка подписала контракт с сильнейшим клубом Испании
- 11:16 В Киеве мужчина остановился на месте ДТП и украл перфоратор погибшего водителя: сеть в шоке
- 11:15 Шокирующая статистика: за год в мире более 50 тысяч женщин были убиты своими партнерами или близкими родственниками
- 11:11 У фонтана «Киевский слон», из 6-метрового хобота которого била вода, горожане назначали встречи
- 10:58 Убил женщину и отрубил голову: интим в Запорожье закончился кровавой драмой
- 10:55 Повторной жеребьевки не будет: в ЦИК сделали важное заявление о выборах в Раду
- 10:32 Данилюк метит на пост премьера: сделано свежее заявление
- 10:29 Полторак рассказал семьям пленных моряков, что делается для их возвращения домой
- 10:27 Мэрайя Кэри открыла бутылку силой своего голоса, присоединившись к челленджу знаменитостей
- 10:19 Знаменитый кино-киборг развелся с женой и рассказал о новых отношениях
Кровавое ДТП в Одессе: водитель на BMW, скрываясь от полиции, сбил пешеходов и влетел в магазин (фото)
В ночь на понедельник, 8 июня, в Одессе произошло кровавое ДТП. На пересечении Адмиральского проспекта и улицы Судостроительной уходящий от преследования патрульных BMW вылетел на тротуар. «Зацепив» нескольких пешеходов, иномарка проследовала далее и «поцеловалась» с деревом. На этом злоключения не закончились — авто въехало в магазин.
По предварительным данным, двух человек в тяжелом состоянии госпитализировали, а водитель погиб.
На месте работают следователи.
Напомним, несколько дней назад в центре Одессы, на пересечении улицы Канатной и проспекта Гагарина, авто влетело в трамвайную остановку. В результате ДТП пострадало несколько человек.
«ФАКТЫ» также сообщали о смертельном ДТП в Киеве, которое произошло вечером 7 июля на проспекте Победы. Chevrolet на скорости, потеряв управление, врезался в отбойник.
А несколькими днями ранее в столице на перекрестке улицы Газопроводной и новой Кольцевой, которая ведет от Пуща-Водицы в сторону площади Шевченко, произошло трагическое ДТП. В ходе инцидента погиб прохожий, который шел по обочине.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..