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Пьяный водитель разбил пять машин в Киеве и бросался на людей с ножом: фото и видео с места ЧП на Подоле
В Киеве на улице Оболонской (Подольский район) пьяный водитель повредил пять припаркованных автомобилей и, пытаясь сбежать с места ЧП, врезался в забор. Ранее в столице Ford под управлением пьяного водителя врезался в машину патрульных полицейских.
Как сообщает «Киев Оперативный», на звук сработавших сигнализаций в автомобилях выскочили жители домов на улице Оболонской, которые попытались остановить неадекватного водителя. Мужчина, поняв, что сбежать с места происшествия не удастся, начал бросаться на людей с ножом. Однако его таки скрутили.
Сообщается, что водитель отказался от прохождения теста на драгере и кричал, что он не находился за рулем.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в городе Черноморске, что в 30 км от Одессы, произошло массовое ДТП — на центральном проспекте Мира 28-летний киевлянин, водитель Ауди Q8, не справился с управлением и протаранил пять автомобилей, находившихся на стоянке. В результате ЧП пострадал прохожий — его задело одним из откатившихся автомобилей.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!