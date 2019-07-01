Происшествия

В Киеве произошло пьяное ДТП с участием патрульных (фото, видео)

В Киеве произошло ДТП с автомобилем Ford под управлением пьяного водителя и машиной патрульных полицейских. Ранее в центре Киева произошло ДТП с автомобилями Mercedes Vito и Renault Scenic.

Об аварии на улице Дачной сообщает «Киев Оперативный». Водитель Ford (номерной знак BI3269CP) с прицепом — домом на колесах — въехал прямо в патрульную машину Mitsubishi Outlander, а затем в отбойник.

После аварии водитель пытался бежать, но был остановлен другим нарядом патрульной полиции. К счастью, никто не пострадал.

После алкотеста, выяснилось, что в крови водителя Ford Drager показал 1,37 промилле алкоголя.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на трассе Скадовск — Каховка в Каланчацком районе Херсонской области столкнулись BMW, за рулем которого был сотрудник полиции ГУНП в АР Крым, и «ВАЗ-21 099». В этом ДТП погибла вся семья, которая ехала в «Жигулях». Ранее в Мелитополе автомобиль после столкновения вылетел на тротуар с людьми. А на Одесской трассе под селом Селивонки перевернулась фура, столкнувшаяся с лекговушкой.

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