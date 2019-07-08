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Знаменитый кино-киборг развелся с женой и рассказал о новых отношениях
Известный украинский актер Вячеслав Довженко, сыгравший легендарного киборга с позывным Серпень в фильме Ахтема Сейтаблаева, сделал откровенное признание. Артист впервые рассказал, что сейчас свободен — после 17 лет брака он развелся с женой Ксенией. Тем не менее, пара сумела сохранить дружеские отношения и вместе воспитывает двоих сыновей 16-ти и 10-ти лет. Говорит об этом Вячеслав весьма неохотно.
«На самом деле у нас очень хорошие отношения и мы вместе воспитываем двоих детей», — поделился Вячеслав Довженко в программе «Ранок з Україною».
Как признается актер, на сегодняшний день дети — это самое главное в его жизни.
«Вчера сажал сына на поезд — он ехал в лагерь и, глядя, как отъезжает мой 10-летний сын, едва сдерживал слезы. Потому что с годами мы становимся более сентиментальными. Я вспомнил своего отца, который меня как-то провожал. Тогда я думал — почему он плачет, что тут такого, ну поехал — скоро приеду. Дети — это для меня святое! Если у них происходит что-то, то это прямо ножом по сердцу», — признался актер каналу «Украина».
Вячеслав говорит, что готов к новой любви. А где встретит будущую жену, и чем она будет заниматься — для него не важно.
«Не важно в какой сфере человек. Первый вопрос должен быть в том, что у вас есть какие-то точки соприкосновения с человеком, которого ты встречаешь, а уже потом вопрос — какой должна быть женщина», — объясняет актер.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская официально развелась с мужем.
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