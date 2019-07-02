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Больше не муж и жена: Слава и Эдгар Каминские официально развелись
Участница группы «НеАнгелы» Слава и пластический хирург Эдгар Каминский, который стал инициатором развода, больше не являются мужем и женой.
2 июля на сайте Подольского районного суда Киева появилась информация о том, что бракоразводный процесс состоялся, и супруги официально разведены. В графе «Состояние рассмотрения» дела истца Эдгара Каминского указано, что «Заявление удовлетворено полностью».
Слухи о разводе звездной пары ходили несколько месяцев. Потом стало известно, что Эдгар подал заявление о расторжении брака. Пара официально прокомментировала свои намерения в сети. Заседание было назначено на 12 июня, но Слава и Эдгар на него не явились, прислали адвокатов. Следующее заседание было запланировано на 1 июля. Однако заседание исчезло из реестра. Очевидно, все спорные вопросы пара решила мирным путем.
Пока экс-супруги не прокомментировали развод. Слава лишь опубликовала видео с новой песней, в которой поет «давай не думать ни о чем… Я виновата сама».
Напомним, пара поженилась в 2014 году. Они воспитывают 4-летнего сына Леонардо и 3-летнюю дочь Лауру.
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