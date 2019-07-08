Мэрайя Кэри открыла бутылку силой своего голоса, присоединившись к челленджу знаменитостей (видео)

Шоу-бизнес

В воскресенье, 7 июля, еще ряд знаменитостей присоединились к набирающему в интернете силу челленджу Bottle Cap Challenge. Его суть заключается в том, что известным людям предлагается открыть любую бутылку с закручивающейся пробкой ударом ноги. Вызов уже приняли и бросили другим звезды Голливуда Джейсон Стэтэм и Райан Рейнольдс, музыканты Джон Мэйер и Dyplo, певица Элли Гулдинг.

Теперь участницей челленджа стала и американская поп-дива Мэрйая Кэри. Вот только она внесла в правила неожиданное изменение. 50-летняя певица не стала задирать ноги, а воспользовалась главным своим оружием — голосом! Как она открыла бутылку, смотрите сами.

В тот же день, 7 июля, поучаствовала в челлендже американская топ-модель Хейли Болдуин. Она все сделала ногой и бросила вызов своим подругам Кендалл Дженнер и Джастин Скай.

А вот муж Хейли, известный певец Джастин Бибер усложнил задачу. Он подъехал к бутылке на электроскутере и свинтил пробку ударом ноги.

Затем заявил: «Лучше бы это была голова Тома Круза!». Тем самым Бибер продолжил заочную перепалку со знаменитым актером, которого недавно вызвал на боксерский поединок.

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