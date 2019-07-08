«Си Бриз-2019»: стало известно, зачем в Одессу прибыла командующая Шестым флотом США (фото)

Украина

В воскресенье, 7 июля, в Одессу, порт которой в эти дни стал временной базой для кораблей натовской эскадры — участников «Си Бриз», прибыли командующая Шестым флотом США Лиза Франкетти и временный поверенный в делах США в Украине, посол Уильям Тейлор.

Вместе с сопровождающим их командующим Военно-Морскими силами ВС Украины, адмиралом Игорем Воронченко они дали совместную пресс-конференцию, прямо у борта американского ракетного эсминца Carney. (Это уникальный корабль, на котором, в частности, установлена система вертикального запуска, в которую могут быть установлены ракеты — как на поражение, так и перехват, а также система сканирования вокруг корабля на 226 морских миль).

Вице-адмирал флота США госпожа Франкетти сказала, что она удовлетворена ходом проходящих международных учений и считает, что постоянные заходы кораблей США в Черное море — залог безопасности в регионе.

«Это прекрасно вернуться в Украину спустя несколько лет, ведь в 2012 году я была в Киеве и украинском Севастополе, когда была помощником секретаря США по вопросам военно-морского флота. Хочу поблагодарить адмирала Воронченко и украинский Военно-морской флот за то, что сегодня разрешили мне принять участие в праздновании Дня Военно-Морских сил Украины. Я искренне удивлена и одновременно не могу не испытывать радости за чувство гордости украинских моряков, за их высокий профессионализм. В тоже время сегодняшние события напоминают нам о 24-х украинских моряках, которые несправедливо удерживаются в России. Соединенные Штаты твердо стоят с Украиной на защите территориальной целостности и суверенитета против незаконной аннексии Россией Крыма и агрессии на Донбассе. Агрессивные российские действия также угрожают судоходству в Азовском море и дестабилизируют этот регион», — отметила Франкетти.

Командующему Шестым американским флотом украинские моряки вручили традиционную вышиванку.

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил, что уже в ближайшие месяцы ВМС ВСУ получат два катера класса Island, подаренные американской стороной. Также в текущем году Украина впервые совершала закупку вооружения и военного оборудования по специальной программе министерства обороны США.

«Соединенные Штаты очень рады сотрудничеству с украинским флотом и нашими другими европейскими партнерами для повышения безопасности и стабильности в Черноморском регионе. В продолжение этого сотрудничества США передают Украине два корабля класса Island», — сказал Уильям Тейлор.

Командующий ВМС ВСУ Игорь Воронченко поблагодарил западных союзников за постоянную поддержку нашей страны и отметил, что уровень профессионализма и совместимости со стандартами НАТО у украинских моряков за последние годы серьезно вырос и «во время учений западные союзники также перенимают наш опыт».

«Мы находимся на завершающем втором этапе учений. С 9 июля перейдем к активной фазе, где одновременно на море, в воздухе и на суше будут отрабатываться вопросы безопасности в кризисном районе. Я очень благодарен вице-адмиралу Франкетти и всему личному составу 6-го флота, который ежегодно принимает участие в этих учениях», — заявил Воронченко.

А президент Украины Владимир Зеленский в Одессе посетил флагман украинских ВМС фрегат «Гетман Сагайдачный». Кроме того, по приглашению канадских и британских военных моряков, которые сейчас находятся в порту в рамках «Си Бриз-2019», Зеленский и министр обороны Степан Полторак посетили иностранные корабли государств НАТО.

По окончании торжественной части мероприятий президент и глава оборонного ведомства побывали на фрегате Королевских ВМС Канады Toronto (HMCS) и эсминце Королевских ВМС Великобритании Duncan (HMS), которые входят состав постоянной военно-морской группы НАТО № 2 (SNMG2).

Напомним, на днях командующий Военно-Морскими силами ВС Украины Игорь Воронченко заявил о вынужденной перепланировке международных учений «Си Бриз-2019» из-за неожиданных действий России.

«ФАКТЫ» также сообщали, что 7 июля президент Владимир Зеленский в Одессе в День Военно-морских сил ВС Украины вручил государственные награды военным морякам.

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