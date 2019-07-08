Происшествия

Toyota «сложилась в гармошку»: в Одессе — еще одно смертельное ДТП (фото)

В ночь на понедельник, 8 июля, в одном из наиболее крупных жилых массивов Одессе, на 7-й станции Люсторфской дороги, Toyota Camry на скорости врезалась в железобетонную опору линии контактной сети. По словам очевидцев, ЧП случилось около трех часов ночи (в эту же ночь в Одессе произошло еще одно кровавое ДТП: водитель на BMW, скрываясь от полиции, сбил пешеходов и влетел в магазин).

«Авто было на киевских номерах, после ДТП оно буквально сложилось в гармошку. Его части и обломки разлетелись на 40−50 метров. Водитель погиб на месте…» — рассказали свидетели трагедии.

По имеющимся данным, в салоне «японца» находились еще две девушки, которые также серьезно пострадали. Их забрала «скорая», которая доставила травмированных в реанимацию городской больницы.

Как позже стало известно «ФАКТАМ», после ДТП на Люстдорфской дороге в больницу доставили 5 травмированных. По словам медиков, степень тяжести травм, полученных пассажирами иномарки, различна. Одну из женщин спасти не удалось. Таким образом, число жертв аварии возросло до двух. Полиция начала уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения. По предварительным данным, 25-летний водитель не справился с управлением.

А накануне поздно вечером в пригороде Одессы — селе Фонтанка Лиманского района области — местные жители имели возможность наблюдать необычное ралли. Уходя на большой скорости от преследования полиции, водитель на Lexus таранил несколько автомобилей. В частности, Toyota, минивэн…

Когда «гонщика» все же настигли полицейские, оказалось, что он изрядно пьян. Возмущенный происходящим, «бравый» водитель стал угрожать людям, ставшим свидетелями ДТП. Однако, как рассказали очевидцы, пока «владелец крутой иномарки отделался легким испугом: на него составили админпротокол».

Напомним, несколько дней назад в центре Одессы, на пересечении улицы Канатной и проспекта Гагарина, авто влетело в трамвайную остановку. В результате ДТП пострадало несколько человек.

«ФАКТЫ» также сообщали о смертельном ДТП в Киеве, которое произошло вечером 7 июля на проспекте Победы. Chevrolet на скорости, потеряв управление, врезался в отбойник.

Фото из «Дорожных хроник»

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