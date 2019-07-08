Происшествия

В Ирпене под Киевом во время празднования Ивана Купала обвалился мост (фото)

В Киевской области в городе Ирпень 7 июля рухнул мост на новой набережной. Об этом сообщила в Facebook-сообществе «Ирпень Daily» жительница Ирпеня, журналистка Михайлина Скорик-Шкаровская.

«На новой набережной в Ирпене рухнул мост. Сразу видно, что наши миллионы из бюджета были освоены со знанием дела. Потому что хозяйственники», — написала она.

В комментариях под ее сообщением пишут, что еще и года нет этому мостику. Стоимость строительства моста составляет около 1,5 млн грн.

Как писали «ФАКТЫ», недавно в Харькове на пляже оборвался канатный мост с людьми. Тогда толпа подвыпивших отдыхающих решила проверить подвесную конструкцию на прочность, и не рассчитала собственные силы. Мост оборвался и рухнул вниз прямо с людьми. Обычно на мост пускали не более четырех человек, но в тот день охрана отсутствовала и посетители решили оторваться по полной.

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