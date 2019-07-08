Дракон Дейнерис: в Ровенской области задержали рекордно пьяного водителя (фото)

Происшествия

В Ровенской области патрульные полицейские задержали водителя, в крови которого содержались рекордные 5 промилле алкоголя. Ранее в Киеве пьяный водитель разбил пять машин и бросался на людей с ножом.

«Дракона Дейнерис Таргариен нашли в Ровенской области! Патрульные оперативно среагировали на вызов местных и задержали „огнедышащего“ человека с рекордными 5 промилле алкоголя в крови. Такие драконы могут наделать много бед. Поэтому, увидев их, звоните 102!» — говорится в сообщении Патрульной полиции в Twitter.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Ирпене (Киевская область) автомобиль BMW на высокой скорости влетел в остановку, снес билборд, вылетел на стоянку и протаранил два авто. Стрелка спидометра машины, за рулем которой находился нетрезвый водитель, застыла на отметке 145 км/ч.

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