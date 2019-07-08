Ирина Геращенко призывает коллег не ходить на каналы NewsOne и 112

Украина

Первый заместитель председателя Верховной Рады, кандидат в народные депутаты от «Европейской Солидарности» Ирина Геращенко во время согласительного совета обратилась к политикам с призывом объявить бойкот телеканалам NewsOne и 112, которые входят в условный информационный холдинг Медведчука — в ответ на заявление NewsOne провести телемост с российским телеканалом «Россия24».

«Я счастлива, что нахожусь в черных списках этих телеканалов и ни разу не получала от них приглашение на эфиры. Считаю это знаком качества… А здесь сидят те, кто рассказывает еще о Порошенко, а сами всю прошлую неделю провели в эфире этих телеканалов — лидеры некоторых фракций, которые не вылезают с этих каналов. И нам здесь рассказывают, как нам надо жить», — подчеркнула она.

Обращаясь к политикам, народный депутат отметила: «Докажите не словом, а делом, что для вас что-то значат ценности. Не ходите на эти телеканалы».

Также политик акцентировала, что, кроме бойкота этих телеканалов, должна быть четкая реакция тех служб, которые за это отвечают.

«Сегодня должно быть решение Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания. Они не имеют права вновь занимать импотентную позицию… Хочу напомнить, что после прошлой недели, когда здесь мы подняли вопрос о невыдаче Нацсоветом лицензии радиостанции „Армия ФМ“, такая лицензия была получена. Это означает, что Нацсовет иногда слушает позицию Верховной Рады», — резюмировала Ирина Геращенко.

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