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Украина

Надо поговорить: собственника NewsOne вызвали на допрос

14:45 8 июля 2019 391
Телемост «Надо поговорить»
Инф. «ФАКТОВ»

Несмотря на то что руководство телеканала NewsOne заявило об отмене ранее анонсированного телемоста с российским пропагандистским каналом «Россия 24», вызвавшего шквал критики в Украине, в Генпрокуратуре, в свою очередь, анонсировали допрос владельца СМИ.

«Генеральная прокуратура зарегистрировала производство о покушении на совершение государственной измены путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины. Причастные — от владельца канала до ведущего, обнародовавшего анонс — вызваны на допрос. Готовится представление в суд об аресте активов», — сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

Тем временем «Миротворец» сообщил о внесении данных владельца телеканалов «112-Украина», NewsOne и Zik в свои базы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», руководитель СБУ Иван Баканов обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом созвать внеочередное заседание СНБО из-за телемоста с Россией, который задумал провести телеканал NewsOne.

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