Молодожены отказались от цветов на свадьбе ради помощи детям (фото)

Общество и люди

Эту необычную, но реальную историю рассказала руководитель благотворительного фонда «Берегиня» Дарья Гайдукевич. Молодая пара из Измаила Одесской области ради благого дела отказалась от цветов на своей свадьбе. Не потому что они не любят цветы — просто для себя молодожены решили, что сэкономленные на цветах средства можно направить на куда более нужное дело… Ранее Тина Кароль подарила онкобольному Роме заветный супермобиль.

«Хочу со всеми поделиться, какими замечательными людьми являются наши друзья. В мае у ребят была свадьба. Зная, что я работаю в сфере благотворительности, Дима и Наташа обратились ко мне и попросили узнать, какая помощь нужна на данный момент в нашем Доме малютки. Оказалось, что малышам катастрофически не хватает летней обуви. Недолго думая, ребята сказали всем своим гостям: «Не дарите нам на свадьбу цветы. Вместо этого положите в бокс сумму, которую рассчитывали потратить на букет». На боксе, в который кидали денежку, было написано: «Цветы — это хорошо, но мы купим деткам обувь», — рассказала волонтер.

Действительно, на собранную сумму молодожены купили 20 пар красивой детской обуви (на фото в заголовке), предварительно узнав у персонала Дома малютки все детали относительно того, какие именно босоножки и каких размеров детям подойдут.

Добрая, достойная подражания история сейчас активно обсуждается в соцсетях. Возможно, инициатива молодоженов найдет последователей.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Моршине прошел Международный благотворительный фестиваль детского творчества «Назустріч мрії».



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