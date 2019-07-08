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Известного украинского путешественника арестовали в Иране: что об этом известно
В Иране был арестован известный украинский путешественник и трэвел-блогер, основатель сообщества One Life Артемий Сурин. Кругосветное путешествие Сурина закончилось в городе Ардакан в Иране. Там путешественника задержали, а найденный при обыске дрон стал поводом для обвинений в шпионаже.
На своей странице в Facebook Сурин сообщил, что суд принял решение об аресте. Большой проблемой на судебном заседании стало отсутствие переводчика с фарси. Пользуясь тем, что Сурин не знает этого языка, его пытались заставить подписать какие-то документы. После отказа бумаги подписал «какой-то водитель».
Коллега Сурина по сообществу One Life Александр Кислун уточнил, что украинца все еще держат в здании суда поселка Ардакан. О ситуации уведомили посла Украины в Иране, он же взял на себя работу по переводу документов с фарси. Также к поиску решения привлекли директора департамента МИД, специализирующегося по странам Азиатско-Тихоокеанского региона, Жанну Лещинскую.
Напомним, 37-летний харьковчанин Артемий Сурин ранее был известен как юрист, но в 2012 году кардинально сменил сферу деятельности. Он организовал сообщество One Life, объединяющее любителей экзотических путешествий и экспедиций.
В октябре 2018 года Сурин анонсировал кругосветное путешествие, рассчитанное на девять месяцев и охватывающее все континенты.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!