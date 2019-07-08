На Донбассе получил серьезные ранения волонтер-медик

Украина

В районе проведения операции Объединенных сил снова ранен медик. С начала месяца это уже второй инцидент, в котором пострадали медработники. На этот раз ЧП случилось в районе Новотроицкого — около пяти часов утра молодой волонтер-медик получил взрывное ранение.

23-летнему пострадавшему оказали первую помощь специалисты по военной медицине. Затем врачи из Волновахи вывезли раненого из района ООС. Из волновахской больницы волонтера санавиацией доставили в Днепр, в областную клиническую больницу им. И. И. Мечникова.

Напомним, 1 июля боевиками на Донбассе в районе Водяного был обстрелян санитарный автомобиль, в котором ехала бригада медиков, спасая раненого воина. В результате обстрела погибли старший матрос Сергей Майборода и военный медик сержант Ирина Шевченко.

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