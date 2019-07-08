- 20:01 Разлив нефти в Черном море: под угрозой городские пляжи Одессы
- 19:52 Зеленский озвучил условие для снятия блокады Донбасса
- 19:14 Обматерившего Путина грузинского ведущего отстранили от работы
- 19:11 Стало известно, во сколько обошлась пышная свадьба Тодоренко и Топалова в Италии
- 19:05 «Динамо» — «Олимпиакос» — 1:1: онлайн-видеотрансляция матча
- 18:43 В Киеве мужчина подорвал себя гранатой прямо на глазах у знакомого
- 18:19 Стало известно о планах ЕС продлить "крымские" санкции против России
- 18:09 Если партия не боится взять в список Вятровича, значит, у людей это серьезно — Забужко
- 18:03 Российская гандболистка утонула в Польше
- 17:51 В ГПУ сделали важное уточнение относительно суда над Ефремовым
- 17:24 Ураган на Закарпатье сорвал крыши с домов и оставил людей без света: последствия сняли с высоты птичьего полета
- 17:01 Анита Луценко раскрыла секрет, как избавиться от жира на животе
На Донбассе получил серьезные ранения волонтер-медик
В районе проведения операции Объединенных сил снова ранен медик. С начала месяца это уже второй инцидент, в котором пострадали медработники. На этот раз ЧП случилось в районе Новотроицкого — около пяти часов утра молодой волонтер-медик получил взрывное ранение.
23-летнему пострадавшему оказали первую помощь специалисты по военной медицине. Затем врачи из Волновахи вывезли раненого из района ООС. Из волновахской больницы волонтера санавиацией доставили в Днепр, в областную клиническую больницу им. И. И. Мечникова.
Напомним, 1 июля боевиками на Донбассе в районе Водяного был обстрелян санитарный автомобиль, в котором ехала бригада медиков, спасая раненого воина. В результате обстрела погибли старший матрос Сергей Майборода и военный медик сержант Ирина Шевченко.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Из предвыборного выступления кандидата в депутаты: «Выбрав меня, вы получите то, чего у вас нет, не было и никогда не будет!»