Российская гандболистка утонула в Польше

Спорт

Член сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева утонула в польском селе Старе-Яблонки, сообщает sport24.ru со ссылкой на официальный сайт Федерации гандбола России.

По предварительным данным, трагедия случилась в водоеме рядом с игровыми кортами, где со 2 по 7 июля проходил чемпионат Европы, в котором Королева принимала участие.

«Прокурор принял решение о начале следствия по статье 155 Уголовного кодекса, которая касается непредумышленного убийства. Проверяются все детали произошедшего, допрашиваются свидетели.

Это произошло минувшей ночью. Около полуночи дежурному поступил вызов об извлечении из воды тела женщины. Приехавшие на место врачи скорой помощи пытались ее реанимировать, но безуспешно.

На данный момент сложно сказать, что было непосредственной причиной смерти. 10 июля состоится судебно-медицинская экспертиза", — рассказала представитель пресс-службы полиции города Оструда Анна Карчевска.

20-летняя Королева до последнего времени выступала за «Ставрополье» и привлекалась в молодежную сборную России.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что труп пропавшей футболистки сборной Швейцарии найден на дне озера Комо.

Фото rushandball.ru



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