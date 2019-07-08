Стало известно о планах ЕС продлить "крымские" санкции против России

Политика

Европа продлевает секторальные и «крымские» санкции против России. Это подтвердили представители ЕС на встрече с Владимиром Зеленским в рамках саммита «Украина — Европейский Союз».

«Рад был сегодня услышать от наших европейских друзей, что их позиция относительно поведения РФ остается четкой и неизменной. Секторальные и „крымские“ санкции будут продлены на следующие 12 и шесть месяцев соответственно», — приводит заявление Зеленского Интерфакс-Украина.

Ранее в Европе объявили, что санкции против России за незаконную аннексию Крыма и Севастополя будут действовать до 23 июня 2020 года. В рамках этих санкций представители ЕС не могут покупать продукцию в Крыму, инвестировать в недвижимость и в промышленность на полуострове. Кроме санкций для экономики, Евросоюз ввел персональные санкции для 170 граждан и 44 компаний, связанных с РФ.

Россия на продление санкций ответила контрмерами и до 31 декабря 2020 года продлила запрет на ввоз ряда европейских товаров.

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