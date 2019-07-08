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Отбойник прошил авто насквозь: в жутком ДТП под Харьковом погиб ребенок (фото, видео)
В Харьковской области случилось смертельное ДТП, в котором погиб ребенок. На трассе «Харьков-Красноград-Перещепино» водитель автомобиля Renault превысил скорость и налетел на отбойник. Металлическое ограждение «прошило» машину насквозь — от бокового пассажирского сидения до багажника, сильно травмировав находившихся в салоне — женщину на пассажирском сидении и двух детей в детском кресле.
В ДТП пострадала семья водителя. 30-летняя супруга госпитализирована с многочисленными травмами, одна из дочерей отправлена в больницу Харькова, вторая девятилетняя девочка скончалась на месте аварии.
Авария случилась в Нововодолажском районе. Проезжавшие мимо водители говорят, что до момента столкновения с отбойником Renault успел разогнаться до 140−150 км/час. Усугубили дорожную обстановку сильный ветер и мокрая после дождя дорога. Причины ДТП устанавливаются.
Напомним, 3 июля на той же трассе случилось другое крупное ДТП. Из-за того, что водителю стало плохо за рулем, он выехал на встречную трассу, где столкнулся с грузовиком и рейсовым автобусом. А в июне под Харьковом выехавшее на встречку авто столкнулось с переполненным пассажирским автобусом.
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