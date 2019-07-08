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Происшествия

Скандал в патрульной полиции Одессы получил продолжение

20:58 8 июля 2019 528
рыбак
Инф. «ФАКТОВ»

Начальника патрульной полиции Одесской области Юрия Рыбака временно отстранили от исполнения обязанностей. Причиной стал скандал между одесской патрульной Зоей Мельник и руководством патрульной полиции.

О своем отстранении Рыбак проинформировал на странице в Facebook. Он уточнил, что отстранили его ради обеспечения объективности и беспристрастности внутреннего расследования. «Считаю это решение вполне правильным», — добавил он.

Для служебного расследования создана дисциплинарная комиссия. Из Киева в Одессу вместе с комиссией прибыл заместитель главы департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Напомним, ранее патрульная Зоя Мельник опубликовала пост, где указала на существующие проблемы в патрульной полиции. По мнению патрульной, реформа ведомства провалилась, во главу угла снова поставлено количество составленных за смену протоколов, а от тех сотрудников, кто пытается «вынести сор из избы», стараются избавиться под любым предлогом.

На публикацию отреагировал руководитель патрульной полиции, но озвученные претензии к работе патрульной стали лишним подтверждением, что в ведомстве вновь вернулись к формальным показателям работы.

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