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Украина

Нет информационной оккупации: под стенами NewsOne в Киеве устроили протест (фото, видео)

21:39 8 июля 2019 241
дым акция
Инф. «ФАКТОВ»

Телеканал NewsOne отменил ранее анонсированный телемост с российскими пропагандистами. Тем не менее, возле здания телеканала вечером 8 июля все равно собрались участники акции протеста. Активисты пришли с дымовыми шашками, красным дымом была заполнена вся площадь перед офисом NewsOne.

дым

Кроме того, участники акции протеста зажгли факелы.

дым

Собравшиеся подчеркивали, что отмена телемоста, ранее анонсированного на 12 июля, не повод сворачивать акцию протеста. Телевизионщикам необходимо дать понять, что народ против «мостов» со страной-агрессором.


Напомним, в СНБО решили созвать заседание, посвященное скандальному телемосту и в целом информационной безопасности страны.

Фото Володимир Рихліцький/Facebook

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