Украина

Нет информационной оккупации: под стенами NewsOne в Киеве устроили протест (фото, видео)

Телеканал NewsOne отменил ранее анонсированный телемост с российскими пропагандистами. Тем не менее, возле здания телеканала вечером 8 июля все равно собрались участники акции протеста. Активисты пришли с дымовыми шашками, красным дымом была заполнена вся площадь перед офисом NewsOne.

Кроме того, участники акции протеста зажгли факелы.

Собравшиеся подчеркивали, что отмена телемоста, ранее анонсированного на 12 июля, не повод сворачивать акцию протеста. Телевизионщикам необходимо дать понять, что народ против «мостов» со страной-агрессором.

Напомним, в СНБО решили созвать заседание, посвященное скандальному телемосту и в целом информационной безопасности страны.

Фото Володимир Рихліцький/Facebook

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter