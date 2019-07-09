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В Киеве жителей двух массивов оставят среди лета без холодной воды: названа причина
«Киевводоканал» объявил о плановой промывке сетей в Бортничах и массиве Оболонь. Так, с 23:00 10 июля до 07:00 11 июля профилактикой в Бортничах будут охвачены улицы: Крылова, Воровского, Франко, Гоголя, Левадная, Мостовая, Шевченко, Толстого.
Промывка труб на жилом массиве Оболонь будет проводиться с 23:00 10 июля до 05:00 11 июля. В зону работ попадают улицы Зои Гайдай, Озерная, Северная, Приречная, Богатырская, Героев Днепра, Тимошенко, Оболонский проспект и проспект Героев Сталинграда.
Профилактические работы проводятся ночью и в период чистки и мойки резервуаров воды и труб «Киевводоканал» не рекомендует пользоваться водой из-под крана. А после завершения процедуры воду нужно спустить до прозрачности и исчезновения постороннего запаха. И только после этого вода становится безопасной для потребителей.
Промывка сетей проводится для того, чтобы вода не застаивалась и не ухудшалось ее качество, также трубы очищаются от возможного осадка.
Тем временем из-за аварийных ситуаций временно отсутствует холодная вода по улицам:Ярослава Ивашкевича, 5, Автозаводской, 25б, Александра Попова, 5, Героев Днепра, 1, Багговутовской, 27, 28, 29, 29/31, 30, 32, 34, 36, 38, 40, Половецкой, 2/24, Мурашко, 5, 5б. По телефону диспетчерской 15−81, (044) 200−73−01 можно получить информацию об ориентировочных сроках ликвидации последствий аварий.
А в «Киевтеплоэнерго"сообщили, что с 9 по 23 июля из-за плановых гидравлических испытаний на магистралях № 1, 2, 8 ТЭЦ-5 приостанавливается подача горячей воды жителям массивов Русановка и Березняки, подключенных к указанным теплосетям. Это касается улиц Энтузиастов, Ивана Миколайчука, Березняковской, Русановской и Днепровской набережной.
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