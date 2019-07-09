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В Грузии арестовали банду «воров в законе» Гули, изъяв воровской «общак» (видео)
Правоохранители Грузии плотно взялись за организованную преступность в стране. Следствие работало несколько месяцев, в результате чего по всей Грузии были задержаны порядка десяти «воров в законе», причем, что показательно, большинство из них имели широкие международные связи, пишет «Спутник.Грузия».
Одни, как вор по кличке Лери, действовали от имени и в интересах «старшего товарища» Лавасоглы (настоящее имя — Мендия Горадзе), скрывающегося в Турции. А вот другие представляли печально известного Лоту Гули (Надира Салифова), одного из самых влиятельных мафиози на постсоветском пространстве, а также его брата Намика.
За всеми арестантами (у которых, к слову, изъяли деньги, предназначавшиеся для общака) числятся самые разные злодеяния, от вымогательства до угроз убийством. Однако их объединяет открытое и принципиальное следование воровским понятиям и систематическая поддержка сообщества воров в законе — именно этот факт и лег в основу обвинения, так что теперь коронованным бандитам грозит как минимум от 7 до 10 лет лишения свободы только за свой высокий статус в преступном мире.
Сообщается, что до ареста все задержанные находились в разных городах, в том числе в Батуми, Местии, Марнеули, Дманиси, Рустави и Тбилиси. Одного из обвиняемых арестовали на Красном мосту, когда он пытался уехать из страны — этот мост через реку Храми расположен в нейтральной приграничной полосе между Грузией и Азербайджаном.
По версии следствия, обвиняемые принимали участвовали в деятельности криминального мира и распространяли специальные порядки воров в законе.
Четверо из задержанных уже признали свое членство в преступной иерархии, отмечая, что занимались угрозами, запугиванием и шантажом граждан в своих интересах.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», убийство известного «вора в законе» попало на видео.
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