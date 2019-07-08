Обматерившего Путина грузинского ведущего отстранили от работы

Мир

Ведущий грузинского телеканала «Рустави 2» Георгий Габуния на два месяца будет отстранен от работы после скандального телеэфира. Как уже сообщалось, свою авторскую программу «Постскриптум» вечером 7 июля Габуния начал с мата в адрес российского президента Владимира Путина.

После того, как возле редакции телеканала собралась толпа, требующая увольнения журналиста и его руководства, «Рустави-2» на ночь приостановил вещание, а 8 июля появилось заявление генерального директора телеканала Ники Гварамия. Он признал, что грубая нецензурщина в адрес Путина была «неуместной, безвкусной и вредящей той борьбе, частью которой должна была стать».

Также Гварамия отреагировал на намеки представителей грузинской власти о том, что телеканал якобы пытается дестабилизировать ситуацию в стране. Гендиректор «Рустави 2» признал, что в и так напряженной обстановке был создан еще один очаг нежелательного напряжения, потому телеканал решил сам исправить «профессиональную ошибку журналиста».

Таким образом, Габуния на два месяца отстранен от телеэфиров. Приостановлена подготовка программ «Арчевани» и «Постскриптум» с участием тележурналиста.

Напомним, матерное обращение в адрес Путина появилось после очередного обострения отношений между Грузией и Россией, вылившегося в массовые протесты в Тбилиси.

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