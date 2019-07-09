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- 05:55 В Херсоне подожгли авто доверенного лица кандидата в нардепы от «Слуги народа»
В Херсоне подожгли авто доверенного лица кандидата в нардепы от «Слуги народа» (фото)
Вечером в понедельник, 8 июля, в центре Херсона загорелся автомобиль местной юристки, которая является доверенным лицом кандидата в народные депутаты на выборах в Раду. Об этом на своей странице в Facebook сообщил сам кандидат.
Позже информацию подтвердили и в полиции области.
Известно, что информация о пожаре автомобиля правоохранителям поступила около 21:35. На месте происшествия было установлено, что автомобиль принадлежит местной жительнице, юристу, профессиональному адвокату, который является доверенным лицом кандидата в народные депутаты по одному из избирательных округов в г. Херсоне.
Полиция предварительно квалифицировала инцидент как поджог (ч.2 ст. 194 УКУ). Следователи рассматривают несколько версий произошедшего, основная из которых связана с профессиональной деятельностью владелицы автомобиля. Первоочередные следственные действия продолжаются.
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