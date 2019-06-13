В Ужгороде сожгли авто заммэра: фото сгоревшей машины

Происшествия

В четверг, 13 июня, в областном центре Закарпатской области подожгли автомобиль заместителя мэра Ужгорода Иштвана Цапа. Об этом пострадавший сообщил на своей странице в Facebook. Напомним, в мае в Киеве подожгли машину журналиста Владимира Егорова.

Цап считает, что поджог — расплата за его принципиальную позицию.

«Когда ты мешаешь системе и тебя не могут купить — тебя запугивают, преследуют надуманными уголовными делами, дискредитируют, травят через продажных глашатаев, пытаются упрятать за решетку, отстраняют десятки раз от должности, несколько раз незаконно увольняют. Подлая и страшная система не терпит людей, которые, несмотря ни на что, твердо стоят на своей позиции. И тогда уже в ход идет грязное-бандитское», — написал чиновник.

Информация в полицию поступила в 4:17 утра о том, что в Ужгороде на улице Капушанской горит автомобиль.

На место выехала следственно-оперативная группа, которая установила, что неизвестный поджег автомобиль Mercedes владельцем которого является житель Ужгорода, 1971 года рождения.

С места были изъяты вещественные доказательства, которые направили на экспертизу, а эвакуатором машину доставили на спецплощадку.

Полицией продолжается проверка в ходе которой будет установлено все обстоятельства. Усматриваются признаки уголовного преступления по ч.2 статьи 194, а именно повреждения, то уничтожение имущества путем поджога.

Как сообщали «ФАКТЫ», ранее в Полтаве двое неизвестных сожгли Volkswagen Passat, принадлежавший основателю и редактору издания «Останній бастіон» Геннадию Сикалову. А до этого в Киеве сожгли автомобиль журналиста Василия Крутчака. А в Ирпене сожгли авто местного депутата.

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