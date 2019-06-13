- 13:14 Вынесла на себе: погибшая в пожаре в одесской психбольнице медсестра спасла 52 человека
- 13:08 Жара наступает: что пить, есть и как одеваться при температуре за 30
- 13:01 Сепаратистов вылавливали по подвалам: боец "Азова" рассказал, как удалось освободить Мариуполь
- 12:48 Гордон рассказал, чем его впечатлил Дудь
- 12:48 Стеклянный пол смотровой площадки на 103-м этаже небоскреба в Чикаго треснул под ногами туристов
- 12:46 «Похороним ваших близких»: на оккупированном Донбассе людям запретили копать могилы
- 12:41 На украинских АЗС может возникнуть дефицит топлива: что происходит
- 12:34 Хотел лишить воды Харьков и Лозовую: СБУ задержала диверсанта со взрывчаткой
- 12:29 В Симферополе российские силовики неожиданно заблокировали рынок: что происходит
- 12:21 В Ужгороде сожгли авто заммэра: фото сгоревшей машины
- 12:20 Подруга Бари Алибасова рассекретила скандал в группе «На-На» и рассказала о шокирующих поступках сына продюсера
- 12:11 Зеленский убрал из делегации в Гаагу замминистра, заявившего, что глава АП Богдан попадает под люстрацию
В Ужгороде сожгли авто заммэра: фото сгоревшей машины
В четверг, 13 июня, в областном центре Закарпатской области подожгли автомобиль заместителя мэра Ужгорода Иштвана Цапа. Об этом пострадавший сообщил на своей странице в Facebook. Напомним, в мае в Киеве подожгли машину журналиста Владимира Егорова.
Цап считает, что поджог — расплата за его принципиальную позицию.
«Когда ты мешаешь системе и тебя не могут купить — тебя запугивают, преследуют надуманными уголовными делами, дискредитируют, травят через продажных глашатаев, пытаются упрятать за решетку, отстраняют десятки раз от должности, несколько раз незаконно увольняют. Подлая и страшная система не терпит людей, которые, несмотря ни на что, твердо стоят на своей позиции. И тогда уже в ход идет грязное-бандитское», — написал чиновник.
Информация в полицию поступила в 4:17 утра о том, что в Ужгороде на улице Капушанской горит автомобиль.
На место выехала следственно-оперативная группа, которая установила, что неизвестный поджег автомобиль Mercedes владельцем которого является житель Ужгорода, 1971 года рождения.
С места были изъяты вещественные доказательства, которые направили на экспертизу, а эвакуатором машину доставили на спецплощадку.
Полицией продолжается проверка в ходе которой будет установлено все обстоятельства. Усматриваются признаки уголовного преступления по ч.2 статьи 194, а именно повреждения, то уничтожение имущества путем поджога.
Как сообщали «ФАКТЫ», ранее в Полтаве двое неизвестных сожгли Volkswagen Passat, принадлежавший основателю и редактору издания «Останній бастіон» Геннадию Сикалову. А до этого в Киеве сожгли автомобиль журналиста Василия Крутчака. А в Ирпене сожгли авто местного депутата.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Магазин. Покупатель жалуется директору: "Ваша продавщица обозвала меня старым хреном и еще другими пожилыми растениями!"