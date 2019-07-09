Политика

В своем репертуаре: Савченко собралась в оккупированную Горловку поагитировать за себя на выборах

Надежда Савченко надеется вернуться в обновленную Раду с помощью жителей оккупированных территорий. Политик собралась ехать в агитационный тур в город Горловку, который сейчас находится под оккупацией.

Савченко надеется, что в Горловке ее политические взгляды придутся по душе, и горловчане решатся на поездку 21 июля на подконтрольную Украине территорию и там реализуют свое право голоса.

«Да, я собираюсь туда ехать… Округ (округ 51, по которому баллотируется кандидат) не заканчивается Зайцевым, Бахмутом, Песками, Жованкой и Майорским. Округ продолжается в Горловке, на оккупированной территории», — заявила Савченко в интервью сайту «Новости Донбасса».

Кандидат в депутаты удивляется, почему до такого способа не додумались другие политики. «Почему кандидаты не стремятся все же получить все необходимые пропуска, как это сделала я, и ехать на ту территорию и начинать говорить с людьми?» — недоумевает Савченко.

Напомним, ранее Савченко запомнилась неоднозначным высказыванием по поводу террористов «ДНР» и «ЛНР». Политик приписывала им какую-то особую гордость и преданность принципам. Савченко заявила, что понимает боевиков «как воинов».

Савченко, хоть и остается депутатом, но продолжает оставаться под следствием по делу о подготовке крупного теракта в центре Киева и о планировании покушения на жизнь высших государственных деятелей.

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