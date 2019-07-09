- 08:25 На саммите "Украина — ЕС" не удалось достичь ключевых договоренностей, — Порошенко
- 08:01 Модель Волански снова пыталась выбежать на поле во время футбольного финала
- 07:45 В своем репертуаре: Савченко собралась в оккупированную Горловку поагитировать за себя на выборах
- 07:31 Новые тренды в маникюре и педикюре: идеи летнего дизайна
- 07:19 Глава партии Зеленского заявил, что принципиально будет разговаривать только на русском языке
- 06:54 Ани Лорак в лапах манипулятора: поклонники опасаются, что певица откажется от своей карьеры
- 06:40 Жена миллионера рассказала, в каком купальнике больше шансов привлечь богатого жениха
- 06:30 В Грузии арестовали банду «воров в законе» Гули, изъяв воровской «общак»
- 06:24 Серьезное ЧП на азовском курорте: обвал грунта завалил пляж
- 06:20 Победительница украинского конкурса красоты вышла замуж за российского олигарха из списка Forbes
- 06:10 «Тропикана-женщина»: Лобода в мини-платье из латекса взбудоражила поклонников
- 05:55 В Херсоне подожгли авто доверенного лица кандидата в нардепы от «Слуги народа»
В своем репертуаре: Савченко собралась в оккупированную Горловку поагитировать за себя на выборах
Надежда Савченко надеется вернуться в обновленную Раду с помощью жителей оккупированных территорий. Политик собралась ехать в агитационный тур в город Горловку, который сейчас находится под оккупацией.
Савченко надеется, что в Горловке ее политические взгляды придутся по душе, и горловчане решатся на поездку 21 июля на подконтрольную Украине территорию и там реализуют свое право голоса.
«Да, я собираюсь туда ехать… Округ (округ 51, по которому баллотируется кандидат) не заканчивается Зайцевым, Бахмутом, Песками, Жованкой и Майорским. Округ продолжается в Горловке, на оккупированной территории», — заявила Савченко в интервью сайту «Новости Донбасса».
Кандидат в депутаты удивляется, почему до такого способа не додумались другие политики. «Почему кандидаты не стремятся все же получить все необходимые пропуска, как это сделала я, и ехать на ту территорию и начинать говорить с людьми?» — недоумевает Савченко.
Напомним, ранее Савченко запомнилась неоднозначным высказыванием по поводу террористов «ДНР» и «ЛНР». Политик приписывала им какую-то особую гордость и преданность принципам. Савченко заявила, что понимает боевиков «как воинов».
Савченко, хоть и остается депутатом, но продолжает оставаться под следствием по делу о подготовке крупного теракта в центре Киева и о планировании покушения на жизнь высших государственных деятелей.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!