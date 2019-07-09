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Грузинский телеканал отказался увольнять журналиста, оскорбившего Путина
Грузинский телеведущий Георгий Габуния не будет уволен с телеканала «Рустави 2», а только временно отстраняется от работы. Матерщину в телеэфире в адрес российского президента признали недостаточным поводом для увольнения.
«Что бы ни сказал Габуния, как бы это неприемлемо ни было для нас, для канала, для кого-то еще, это абсолютно в рамках закона и Конституции. И решать этот вопрос может только руководство канала «Рустави-2», — отметил гендиректор телеканала Ника Гварамия в эфире «Громадське».
Решение по поводу тележурналиста приняла комиссия телеканала по этике. Обжалованию этот вердикт не подлежит. Недовольным из-за высказываний журналиста Гварамия посоветовал просто переключить канал. «Но я вас уверяю, после этого рейтинг канала только увеличился», — добавил гендиректор.
Тем временем глава Чечни Рамзан Кадыров намекнул, что руководство телеканала «Рустави 2» заодно со своим журналистом, иначе бы спрятало телеведущего «за семью заборами». Кадыров в своем Telegram-канале разразился грубыми эпитетами в адрес ведущего, назвал его «позором грузинского народа» и призывает Россию ввести дополнительные санкции против Грузии из-за инцидента на телеканале.
На инцидент в телеэфире и в России, и в Грузии отреагировали крайне резко, поскольку еще не утихли возмущения выходкой российского депутата в грузинском парламенте. МВД Грузии продолжает расследовать беспорядки в Тбилиси, последовавшие за парламентскими событиями, а у здания грузинского парламента 8 июля собралась акция протеста с требованием уволить министра внутренних дел. В толпе бросались бутылками, есть пострадавшие и задержанные.
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