- 13:15 Правоохранители проводят массовые обыски у волынских фискалов: в ГБР назвали причину
- 13:10 «После запуска энергорынка»: в ЕС заявили о готовности предоставить Украине 500 млн евро помощи
- 13:09 Прохладно, ветрено, дождливо: синоптик предупредила, что "сентябрьская свежесть" пришла в Украину надолго
- 13:04 А еще можно поставлять России оружие: Вятрович резко ответил Разумкову по поводу русского языка
- 13:01 Под Одессой масштабный пожар уничтожил три фуры с фруктами
- 12:50 В Испании быки подняли на рога нескольких туристов: шокирующие фото и видео
- 12:46 В Нацсовете обсудили NewsOne: что решили
- 12:34 В Мелитополе огромное дерево рухнуло на проезжавший автомобиль: момент попал на видео
- 12:24 В украинской полиции кадровый голод: в каких регионах самая большая нехватка полицейских
- 12:22 Находка в тефтелях повергла в шок жителей Мелитополя
- 12:20 Курс доллара в Украине продолжает рекордное падение
- 12:04 Инклюзия по-украински: в Европе знают, как побороть "совок" отечественной педагогики
В Киеве с 9 по 14 июля пройдут традиционные продовольственные ярмарки — адреса
В столице продуктовые ярмарки пройдут почти во всех районах. С 9 по 14 июля во время выездной торговли горожане смогут приобрести овощи-фрукты, бакалею, яйца, мед, мясо-молочные, рыбные, кондитерские и другие изделия. Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в свежей зелени больше полезных веществ, чем в овощах и фруктах.
На Подоле в июле и октябре пройдут несколько фестивалей «Made in Ukraine», а в августе и сентябре — «Киевские контракты», где представят товары от украинских производителей (обувь, одежду, игрушки и прочее), также организуют досуг киевлян и гостей столицы с развлечениями, концертами и блюдами национальной кухни.
9 июля (вторник) торговать продуктами будут:
в Голосеевском районе — на проспекте Науки, 88, улице Владимирской, 80−86а;
в Дарницком — на улице Евгения Харченко, 41−47, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»), пересечении улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина;
в Деснянском — на улице Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4-Б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки «SHELL»; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);
в Днепровском — на улице Микитенко, 21−27;
в Подольском — на улице Оболонской, 23−35.
10 июля (среда) выездная торговля состоится:
в Голосеевском районе — на Стратегическом шоссе (между проспектом Науки и улицей Малокитаевской), улице Демиевской, 45−47;
в Дарницком — на пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина (Ильича), проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);
в Деснянском — на улице Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки «SHELL»; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);
в Днепровском — на проспекте Соборности, 2−20;
в Подольском — на проспекте Правды, 5−11;
11 июля (четверг) покупателей ждут на ярмарках:
в Голосеевском районе — на улицах Новопироговской, 25, Ковпака (между улицами Большой Васильковской и Антоновича), Ломоносова (между улицами Стельмаха и Маричанской);
в Дарницком — на улицах Евгения Харченко, 41−47, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»), пересечение улиц Чубинского и Пасхалина;
в Деснянском — на улице Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки «SHELL»; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);
в Днепровском — на бульваре Перова, 8−10, проспекте Генерала Ватутина, 12а;
в Подольском — на улице Оболонской, 23−35;
12 июля (пятница) распродажи ожидаются:
в Голосеевском районе— на проспекте Голосеевском, 116, проспекте Академика Глушкова, 25−53;
в Дарницком — на проспект Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»), на пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;
в Деснянском — на улицах Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки «SHELL»; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»), Академика Курчатова (в пределах улиц Милютенко и Братиславской);
в Днепровском районе — на улицах Гродненской, 1/35−17а, Алматинской, 64−74;
в Подольском — на улице Полковой, 72;
в Соломенском — на улице Просвещения (между улицами Вузовской и Кривоноса), переулке Ковальском (в границах улиц Металлистов и Смоленской);
13 июля (суббота) сельхозярмарки заработают:
в Голосеевском районе — на улицах Голосеевской, 4−10, Паньковской;
в Дарницком — на улице Ревуцкого, пересечении улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);
в Деснянском — на улицах Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки «SHELL»; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»), С. Лифаря (в пределах улицы Бальзака и проспекта Маяковского);
в Днепровском — на бульваре Труда, 1−9;
в Оболонском — на улице Петра Калнышевского, 1−5;
в Подольском — на проспекте С. Бандеры (возле Куреневского парка);
в Соломенском — на проспекте Комарова, 28 (до улицы Чумака);
14 июля (воскресенье) состоятся сельхозраспродажи:
в Голосеевском — на улице Маршала Конева (в пределах улиц М. Ломоносова и В. Касияна);
в Дарницком — на пересечении улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);
в Деснянском — на улице Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки «SHELL»; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);
в Днепровском — на улице Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской).
Читайте также: Похудеть и очистить организм помогут фруктово-овощные соки и смузи с зеленью и семенами льна
А национальные производители представят свои товары на фестивале «Made in Ukraine», который ожидается на Контрактовой площади 13−14 июля (планируют провести его и 5−6 октября). Согласно распоряжению горгосадминистрации № 943, монтаж конструкций намечен на 11 июля, демонтаж — на 16 июля. Во время ярмарки покупателям предложат одежду, обувь, аксессуары, украшения, детские товары, а также бытовые товары, косметику, заявлены и гастрономические предложения. Предусмотрены развлечения для детворы и взрослых, музыкальные номера, фуд-корты, лаунж и фотозоны, игровые площадки и уголки для мам с младенцами.
А 31 августа и 1 сентября на Подоле будет проходить Большая подольская ярмарка «Киевские Контракты», которая развернется на улице П. Сагайдачного (на отрезке от № 16 до № 24 по четной и от № 29 до № 41 на нечетной сторонах). Посетителям предложат продукцию хенд-мейд от украинских мастеров. Кроме того, можно поучаствовать в мастер-классах, послушать концерт.
Монтаж конструкций и оборудования пройдет 30 августа (с 20:00) до 07:00 31 августа, а демонтировать их будут 9 июня — с 23:00 до 07:00 10 июня; 1 сентября — с 23:00 до 07:00 2 сентября.
Ранее в Полтаве состоялся знаменитый фестиваль галушек.
* Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..