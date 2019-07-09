Клуб потребителей

В Киеве с 9 по 14 июля пройдут традиционные продовольственные ярмарки — адреса

В столице продуктовые ярмарки пройдут почти во всех районах. С 9 по 14 июля во время выездной торговли горожане смогут приобрести овощи-фрукты, бакалею, яйца, мед, мясо-молочные, рыбные, кондитерские и другие изделия. Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в свежей зелени больше полезных веществ, чем в овощах и фруктах.

На Подоле в июле и октябре пройдут несколько фестивалей «Made in Ukraine», а в августе и сентябре — «Киевские контракты», где представят товары от украинских производителей (обувь, одежду, игрушки и прочее), также организуют досуг киевлян и гостей столицы с развлечениями, концертами и блюдами национальной кухни.

9 июля (вторник) торговать продуктами будут:

в Голосеевском районе — на проспекте Науки, 88, улице Владимирской, 80−86а;

в Дарницком — на улице Евгения Харченко, 41−47, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»), пересечении улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина;

в Деснянском — на улице Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4-Б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки «SHELL»; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);

в Днепровском — на улице Микитенко, 21−27;

в Подольском — на улице Оболонской, 23−35.

10 июля (среда) выездная торговля состоится:

в Голосеевском районе — на Стратегическом шоссе (между проспектом Науки и улицей Малокитаевской), улице Демиевской, 45−47;

в Дарницком — на пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина (Ильича), проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);

в Деснянском — на улице Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки «SHELL»; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);

в Днепровском — на проспекте Соборности, 2−20;

в Подольском — на проспекте Правды, 5−11;

11 июля (четверг) покупателей ждут на ярмарках:

в Голосеевском районе — на улицах Новопироговской, 25, Ковпака (между улицами Большой Васильковской и Антоновича), Ломоносова (между улицами Стельмаха и Маричанской);

в Дарницком — на улицах Евгения Харченко, 41−47, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»), пересечение улиц Чубинского и Пасхалина;

в Деснянском — на улице Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки «SHELL»; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);

в Днепровском — на бульваре Перова, 8−10, проспекте Генерала Ватутина, 12а;

в Подольском — на улице Оболонской, 23−35;

12 июля (пятница) распродажи ожидаются:

в Голосеевском районе— на проспекте Голосеевском, 116, проспекте Академика Глушкова, 25−53;

в Дарницком — на проспект Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»), на пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;

в Деснянском — на улицах Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки «SHELL»; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»), Академика Курчатова (в пределах улиц Милютенко и Братиславской);

в Днепровском районе — на улицах Гродненской, 1/35−17а, Алматинской, 64−74;

в Подольском — на улице Полковой, 72;

в Соломенском — на улице Просвещения (между улицами Вузовской и Кривоноса), переулке Ковальском (в границах улиц Металлистов и Смоленской);

13 июля (суббота) сельхозярмарки заработают:

в Голосеевском районе — на улицах Голосеевской, 4−10, Паньковской;

в Дарницком — на улице Ревуцкого, пересечении улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);

в Деснянском — на улицах Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки «SHELL»; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»), С. Лифаря (в пределах улицы Бальзака и проспекта Маяковского);

в Днепровском — на бульваре Труда, 1−9;

в Оболонском — на улице Петра Калнышевского, 1−5;

в Подольском — на проспекте С. Бандеры (возле Куреневского парка);

в Соломенском — на проспекте Комарова, 28 (до улицы Чумака);

14 июля (воскресенье) состоятся сельхозраспродажи:

в Голосеевском — на улице Маршала Конева (в пределах улиц М. Ломоносова и В. Касияна);

в Дарницком — на пересечении улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);

в Деснянском — на улице Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки «SHELL»; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);

в Днепровском — на улице Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской).

А национальные производители представят свои товары на фестивале «Made in Ukraine», который ожидается на Контрактовой площади 13−14 июля (планируют провести его и 5−6 октября). Согласно распоряжению горгосадминистрации № 943, монтаж конструкций намечен на 11 июля, демонтаж — на 16 июля. Во время ярмарки покупателям предложат одежду, обувь, аксессуары, украшения, детские товары, а также бытовые товары, косметику, заявлены и гастрономические предложения. Предусмотрены развлечения для детворы и взрослых, музыкальные номера, фуд-корты, лаунж и фотозоны, игровые площадки и уголки для мам с младенцами.

А 31 августа и 1 сентября на Подоле будет проходить Большая подольская ярмарка «Киевские Контракты», которая развернется на улице П. Сагайдачного (на отрезке от № 16 до № 24 по четной и от № 29 до № 41 на нечетной сторонах). Посетителям предложат продукцию хенд-мейд от украинских мастеров. Кроме того, можно поучаствовать в мастер-классах, послушать концерт.

Монтаж конструкций и оборудования пройдет 30 августа (с 20:00) до 07:00 31 августа, а демонтировать их будут 9 июня — с 23:00 до 07:00 10 июня; 1 сентября — с 23:00 до 07:00 2 сентября.

Ранее в Полтаве состоялся знаменитый фестиваль галушек.

* Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter