Тайсон Фьюри похвастался машиной за 400 тысяч долларов (фото)

Спорт

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри (28 побед, 20 из них — нокаутом, 1 ничья) решил порадовать себя пополнением в автопарке. Непобедимый боксер приобрел роскошную машину — Ferrari GTC4Lusso T, стоимость которой оценивается в 400 тысяч долларов.

На обновке Фьюри приехал на встречу с фанатами, которая прошла в Тиссайде (графство Кливленд на северо-востоке Англии).

Отметим, что на днях Тайсон назвал даты своих следующих боев. Британец сперва собирается 5 октября встретиться в ринге с американцем Джарреллом Миллером (23 победы, 20 из них — нокаутом, 1 поражение), который как раз отбудет дисквалификацию за применение допинга, а на 22 февраля 2020-го намечен реванш с чемпионом WBC американцем Деонтеем Уайлдером (41 победа, 40 из них — нокаутом, 1 ничья). Как сообщает сайт World Boxing News, реваншу Фьюри — Уайлдер могут помешать только травмы боксеров в промежуточных боях.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Фьюри поддержал Джошуа после первого поражения в карьере соотечественника.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter