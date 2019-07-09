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Тайсон Фьюри похвастался машиной за 400 тысяч долларов (фото)
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри (28 побед, 20 из них — нокаутом, 1 ничья) решил порадовать себя пополнением в автопарке. Непобедимый боксер приобрел роскошную машину — Ferrari GTC4Lusso T, стоимость которой оценивается в 400 тысяч долларов.
На обновке Фьюри приехал на встречу с фанатами, которая прошла в Тиссайде (графство Кливленд на северо-востоке Англии).
Отметим, что на днях Тайсон назвал даты своих следующих боев. Британец сперва собирается 5 октября встретиться в ринге с американцем Джарреллом Миллером (23 победы, 20 из них — нокаутом, 1 поражение), который как раз отбудет дисквалификацию за применение допинга, а на 22 февраля 2020-го намечен реванш с чемпионом WBC американцем Деонтеем Уайлдером (41 победа, 40 из них — нокаутом, 1 ничья). Как сообщает сайт World Boxing News, реваншу Фьюри — Уайлдер могут помешать только травмы боксеров в промежуточных боях.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Фьюри поддержал Джошуа после первого поражения в карьере соотечественника.
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