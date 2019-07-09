Украина

Законодательство Украины должно быть адаптировано к стандартам ЕС до 2023 года, — Порошенко

Команда Петра Порошенко предложила европейским партнерам провести скрининг украинского законодательства, которое должно быть адаптировано к законодательству ЕС до 2023 года, когда будет утверждена дрожная карта вступления нашего государства в ЕС. Об этом пятый президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко заявил в эфире телеканала «Украина», комментируя итоги саммита «Украина — ЕС».

«Мы предложили, чтобы ЕС ввел так называемый скрининг законодательства. Это означает, что к 2023 году, ко времени, когда по программе „Европейской Солидарности“ мы должны отвечать всем критериям для подачи заявки о членстве в ЕС, мы должны адаптировать наше законодательство, создать дорожную карту подготовки Украины к вступлению в ЕС. К сожалению, сегодня этого не произошло», — констатировал Порошенко.

Петр Порошенко также напомнил, что в течение 5 лет каденции на посту президента Украины ему удалось наладить максимально эффективные, дружеские отношения с руководством ЕС, в частности с президентом Европейского совета Дональдом Туском. Эти взаимоотношения позволяли Украине достигать больших результатов в чрезвычайно сложных геополитических обстоятельствах — подчеркнул Порошенко.

«Туск является давним другом Украины. И я могу отметить, что 5 лет моего пребывания на посту президента и 5 лет пребывания господина Туска — это беспрецедентно высокий и доверительный уровень отношений между руководством Евросоюза и руководством Украины. Мы все вспоминаем выступление господина Туска на украинском языке в Верховной Раде Украины. Могу привести еще один пример, когда на саммите „Восточного партнерства“ прекратилось действие макрофинансовой помощи, и только позиция Туска и Юнкера позволила нам получить еще один миллиард евро. Без этого миллиарда финансовое положение страны было бы значительно хуже», — напомнил Порошенко.

Напомним, Европейский союз готов предоставить Украине второй транш четвертой программы макрофинансовой помощи в размере 500 млн евро после выполнения соответствующих условий.

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