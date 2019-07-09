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В Мелитополе огромное дерево рухнуло на проезжавший автомобиль: момент попал на видео
Спасатели неоднократно предупреждали об опасности поездок на автомобиле во время непогоды. А жители Мелитополя смогли наглядно убедиться, какую угрозу таят старые деревья в центре города. Камеры наблюдения у здания райадминистрации зафиксировали момент, как на припаркованный автомобиль падает дерево, задевает еще одну проезжавшую мимо машину и обрывает провода с линий электропередач.
По информации очевидцев, в результате происшествия люди не пострадали. Из машин сильнее всего поврежден припаркованный под деревом «Ланос». «Славута» и «Москвич» аналогично нуждаются в ремонте.
Напомним, синоптики обещают, что в ближайшие дни погода в Украине будет прохладной, но сильный ветер возможен лишь в западных и северных областях.
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