Мир

В Испании быки подняли на рога нескольких туристов: шокирующие фото и видео

В испанском городе Памплона проходит ежегодный праздник Сан-Фермин, получивший широкую известность благодаря роману Эрнеста Хемингуэя «И восходит солнце» (второе название — «Фиеста»). Фестиваль начался 6 июля и завершится 14 июля. Традициям Сан-Фермина, которые шокируют многих, уже почти 900 лет.

Каждый день во время фестиваля проводится коррида. Быков выпускают из стойла, и разъяренные и одновременно напуганные животные несутся по узким улочкам Памплоны к арене. Расстояние составляет 850 метров. На пути быков собирается огромная толпа добровольцев, которые бегут впереди животных. Любители адреналина стараются не попасть под копыта или не оказаться поднятыми на рога.

Забава эта действительно очень и очень опасная. В этом году во время энсьерро (так называется пробежка с быками) травмы получили уже пять человек — два американских туриста и три испанца.

46-летний житель Сан-Франциско находится в критическом состоянии. Бык проткнул ему рогом горло. 23-летний турист из Кентукки получил удар рогом в левое бедро. Бегать он не сможет теперь достаточно долго. Остальные пострадавшие неудачно упали, уворачиваясь от быков. Животные их не задели.

Перед началом фестиваля группа защитников животных провела в Памплоне уже ставшую традиционной акцию протеста. Полуголые мужчины и женщины — 54 активиста международной организации PETA — лежали на площади перед мэрией, изображая быков.

На булыжной мостовой были нарисованы белой краской стилизованные силуэты этих животных. Участники акции надели на голову пластмассовые рога. Они призывали запретить корриды и прочие издевательства над быками.

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