Происшествия

Под Одессой масштабный пожар уничтожил три фуры с фруктами (фото)

В ночь на вторник, 9 июля, зарево пламени осветило село Малодолинское в Овидиопольском районе Одесской области. Здесь, в районе международной морской переправы (порт Черноморск) загорелось несколько фур с фруктами. По словам очевидцев, пожар начался в три часа ночи.

«Огонь распространялся стремительно, чему способствовал сильный ветер. Сначала занялась одна машина, затем пламя перекинулось еще на две», — рассказали очевидцы.

Эту информацию подтвердили «ФАКТАМ» в ГСЧС, уточнив, что возгорание произошло в большегрузе марки Mercedes, а затем распространилось на рядом стоявшие фуры.

«В тушении пожара были задействованы четыре спецавтомобиля ГСЧС. Пламя удалось потушить в 04:17 утра. Общая площадь возгорания составила 70 квадратных метров. Пострадавших нет, причина пожара и размеры ущерба устанавливаются», — сообщили спасатели.

Тем не менее все три фуры сгорели практически полностью. Груз, который они транспортировали (это, по предварительным данным, десятки тонн фруктов), также уничтожен.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о пожаре, который произошел на днях на курорте под Одессой — в рекреационной зоне Катранка. Местные жители не исключают поджог.

Также недавно масштабный пожар произошел во Львове — на главном железнодорожном вокзале.

А в Соединенных Штатах пару дней назад произошел масштабный пожар на складах компании Beam Global Spirits & Wine — известного во всем мире производителя популярной марки бурбона Jim Beam. Огонь уничтожил 45 тысяч бочек знаменитого виски.

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