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- 13:01 Под Одессой масштабный пожар уничтожил три фуры с фруктами
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Под Одессой масштабный пожар уничтожил три фуры с фруктами (фото)
В ночь на вторник, 9 июля, зарево пламени осветило село Малодолинское в Овидиопольском районе Одесской области. Здесь, в районе международной морской переправы (порт Черноморск) загорелось несколько фур с фруктами. По словам очевидцев, пожар начался в три часа ночи.
«Огонь распространялся стремительно, чему способствовал сильный ветер. Сначала занялась одна машина, затем пламя перекинулось еще на две», — рассказали очевидцы.
Эту информацию подтвердили «ФАКТАМ» в ГСЧС, уточнив, что возгорание произошло в большегрузе марки Mercedes, а затем распространилось на рядом стоявшие фуры.
«В тушении пожара были задействованы четыре спецавтомобиля ГСЧС. Пламя удалось потушить в 04:17 утра. Общая площадь возгорания составила 70 квадратных метров. Пострадавших нет, причина пожара и размеры ущерба устанавливаются», — сообщили спасатели.
Тем не менее все три фуры сгорели практически полностью. Груз, который они транспортировали (это, по предварительным данным, десятки тонн фруктов), также уничтожен.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о пожаре, который произошел на днях на курорте под Одессой — в рекреационной зоне Катранка. Местные жители не исключают поджог.
Также недавно масштабный пожар произошел во Львове — на главном железнодорожном вокзале.
А в Соединенных Штатах пару дней назад произошел масштабный пожар на складах компании Beam Global Spirits & Wine — известного во всем мире производителя популярной марки бурбона Jim Beam. Огонь уничтожил 45 тысяч бочек знаменитого виски.
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