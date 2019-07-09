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А еще можно поставлять России оружие: Вятрович резко ответил Разумкову по поводу русского языка
Глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович резко раскритиковал позицию Дмитрия Разумкова по поводу русского языка. Разумков, напомним, несмотря на то, что владеет украинским, решил использовать в публичных выступлениях исключительно русский язык.
Вятрович предложил на этом не останавливаться и довести идею до абсурда.
«Еще можно поддерживать российскую пенитенциарную систему, пока в тюрьмах РФ наши политзаключенные. Можно отправлять в Россию дополнительное оружие, пока с ней продолжается война. И защищать права русских в Крыму, пока он аннексирован. Множество интересных подходов для борьбы с российской агрессией от создателей «Узеленского», — отмечает глава УИНП.
Напомним, ранее глава офиса президента Зеленского Андрей Богдан вновь поднял острую тему языка и предложил сделать русский язык региональным на Донбассе.
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