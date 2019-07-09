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Правоохранители проводят массовые обыски у волынских фискалов: в ГБР назвали причину
Сотрудники Государственного бюро расследований и Национальной полиции проводят обыски в территориальном офисе Главного управления Государственной фискальной службы в Волынской области. Обыски проводятся в рамках уголовного производства по незаконному возмещению НДС. Ранее сообщалось об обыске у бывшего советника пятого президента Украины Юрия Бирюкова.
«Следователи разоблачили противоправную схему, в которой принимали непосредственное участие сотрудники ГФС — они покрывали деятельность теневого рынка по торговле налоговыми кредитами и получали за такие „услуги“ свой процент», — объяснила ситуацию заместитель главы ГБР Ольга Варченко.
Преступная схема состоит в следующем: предприятие-импортер завозит в Украину машины и после их растаможивания продает их конечному потребителю. Впоследствии эти транспортные средства перепродают другим клиентам по поддельным документам.
«Эти финансовые операции были „транзитными“, то есть проводились специально с целью дальнейшей перепродажи импортного НДС предприятиям реального сектора экономики. В итоге эти предприятия-покупатели безосновательно получали суммы налогового кредита и уклонялись от уплаты налогов», — уточнила Варченко.
По предварительным подсчетам деятельность этой транзитно-конвертационной группы при содействии волынских налоговиков нанесла ущерб государству на 190 миллионов гривен.
Напомним, в конце июня следователи Государственного бюро расследований и Департамента защиты экономики Генпрокуратуры провели около 40 обысков в рамках уголовного дела о закупке имущества для Вооруженных сил Украины по завышенным ценам.
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